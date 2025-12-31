Роль Беларуси в урегулировании украинского конфликта оценил эксперт Беленченко

"Первые переговоры между Россией и Украиной были проведены на территории Беларуси. Далее уже за счет внешних сил они были перенесены на площадку Стамбула. Но опять-таки именно этот трек сохранился. И на территории Беларуси продолжает работать украинское посольство, и по дипломатическому треку идут переговоры, а российская страна активно использует Республику Беларусь, в том числе для доведения своей позиции до Украины", - уточнил Беленченко.

Более того, именно гуманитарный трек остается за счет обмена пленными именно через территорию Беларуси. "Грубо говоря, есть линия фронта, где проводятся активные действия - это между территорией России и Украины. И есть линия на территории Беларуси, где сохраняется мирное пространство. Коммуникация между двумя сторонами возможна и проводится. Кроме того, что важно, внешние игроки, такие как Соединенные Штаты и другие европейские страны, (а председатель Комитета госбезопасности сказал, что они ведут переговоры на уровне спецслужб со всеми заинтересованными сторонами), они продолжают изучать позицию Беларуси с точки зрения безопасности в Восточной Европе. То есть именно наша позиция важна, потому что это мнение, как можно разрешить украинский конфликт, - прокомментировал эксперт. - Более того, именно Беларусь является страной, активным участником Союзного государства и активным участником сотрудничества с Российской Федерацией. И именно Президент Беларуси говорил, что хорошие личностные отношения с Президентом России позволяют где-то, может быть, на повышенных тонах, где-то в дружественной атмосфере, но именно доводить позицию как лучше или либо участвовать в завершении конфликта, либо проводить свою линию, в том числе с точки зрения безопасности".