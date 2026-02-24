Рост цен, затоваривание складов - в чем заключаются основные проблемы в экономике Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3fc43a5-0b93-4386-8df2-a7ee00303206/conversions/1f725b2e-3e4b-4db2-be09-4a5533d0627f-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3fc43a5-0b93-4386-8df2-a7ee00303206/conversions/1f725b2e-3e4b-4db2-be09-4a5533d0627f-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3fc43a5-0b93-4386-8df2-a7ee00303206/conversions/1f725b2e-3e4b-4db2-be09-4a5533d0627f-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/d3fc43a5-0b93-4386-8df2-a7ee00303206/conversions/1f725b2e-3e4b-4db2-be09-4a5533d0627f-xl-___webp_1920.webp 1920w

Жесткий разговор Президента Беларуси с правительством по итогам 2025 года обнажил болевые точки белорусской экономики. Критика прозвучала предметная, а главные вопросы касались темпов роста, затоваривания складов и необоснованного роста цен на внутреннем рынке. Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова прокомментировала ситуацию. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Президент сформулировал четкую задачу: экономический рост должен быть. Однако, как поясняет эксперт, экономический рост - это функция, которая имеет ограничения. "Александр Григорьевич сформулировал шесть ограничений, они действительно присутствуют. Поэтому работать правительству в этих условиях достаточно сложно, безусловно", - отметила Ирина Новикова.

Экономика должна постоянно расти. На эту пятилетку запланирован рост в 2,8 % ежегодно. Казалось бы, цифра скромная, но за ней стоят миллиарды долларов. "Грубо говоря, чтобы легко было считать, 100 млрд долларов у нас валовой продукт. Вот и посчитайте. Значит, мы должны дать прироста на 2,8 млрд долларов. Их где-то надо взять", - констатировала эксперт.

Основной рынок сбыта белорусской продукции - Россия. Однако санкционное давление на российскую экономику бьет и по Беларуси. "Для того чтобы что-то купить, надо что-то продать. Так вот у России не так быстро идет этот оборот. И, соответственно, тоже не хватает ресурсов для того, чтобы так интенсивно покупать нашу продукцию", - объяснила Ирина Новикова.

Именно с этим связан рост складских запасов, о котором говорил Президент. "Когда президент сказал, что на складах очень большое количество продукции, это прежде всего связано и с этим", - подтвердила эксперт. Выход - искать новые рынки для белорусской продукции, которая является среднетехнологичной с элементами высоких технологий, как на БЕЛАЗе или МАЗе.