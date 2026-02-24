3.75 BYN
2.85 BYN
3.35 BYN
Рост цен, затоваривание складов - в чем заключаются основные проблемы в экономике Беларуси
Жесткий разговор Президента Беларуси с правительством по итогам 2025 года обнажил болевые точки белорусской экономики. Критика прозвучала предметная, а главные вопросы касались темпов роста, затоваривания складов и необоснованного роста цен на внутреннем рынке. Завкафедрой менеджмента, технологий бизнеса и устойчивого развития БГТУ Ирина Новикова прокомментировала ситуацию. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".
Президент сформулировал четкую задачу: экономический рост должен быть. Однако, как поясняет эксперт, экономический рост - это функция, которая имеет ограничения. "Александр Григорьевич сформулировал шесть ограничений, они действительно присутствуют. Поэтому работать правительству в этих условиях достаточно сложно, безусловно", - отметила Ирина Новикова.
Экономика должна постоянно расти. На эту пятилетку запланирован рост в 2,8 % ежегодно. Казалось бы, цифра скромная, но за ней стоят миллиарды долларов. "Грубо говоря, чтобы легко было считать, 100 млрд долларов у нас валовой продукт. Вот и посчитайте. Значит, мы должны дать прироста на 2,8 млрд долларов. Их где-то надо взять", - констатировала эксперт.
Основной рынок сбыта белорусской продукции - Россия. Однако санкционное давление на российскую экономику бьет и по Беларуси. "Для того чтобы что-то купить, надо что-то продать. Так вот у России не так быстро идет этот оборот. И, соответственно, тоже не хватает ресурсов для того, чтобы так интенсивно покупать нашу продукцию", - объяснила Ирина Новикова.
Именно с этим связан рост складских запасов, о котором говорил Президент. "Когда президент сказал, что на складах очень большое количество продукции, это прежде всего связано и с этим", - подтвердила эксперт. Выход - искать новые рынки для белорусской продукции, которая является среднетехнологичной с элементами высоких технологий, как на БЕЛАЗе или МАЗе.
Отдельно эксперт остановилась на ценовой проблеме. Рост реальных доходов населения обесценивается инфляцией, причем часто цены растут на товары, не связанные с импортом или логистикой. Парадокс заключается в логике торговых сетей: "Если морковка и огурцы будут стоить дешевле, их же больше людей будут покупать. Ну, то есть это элементарная экономика. А они рассуждают: так, мы реализуем меньше, но по более высокой цене". В результате магазин получает прибыль, люди не могут купить продукцию, а фермеры не могут реализовать объемы. Та же логика работает и с экспортом: можно продать продукцию, увеличить зарплаты, но если внутри страны растут цены, реального роста уровня жизни не происходит.