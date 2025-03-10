Рояли-хедлайнеры "Марафона единства" снова зазвучат в старейших арт-колледжах Беларуси

Не иначе как королевский подарок преподнесен учреждениям творческого образования страны. Рояли-хедлайнеры "Марафона единства" снова зазвучали. Дуэт отечественных инструментов гастролировал по городам Беларуси и часто открывал гала-концерты легендарной республиканской акции. Теперь же пару разъединили и передали старейшим арт-колледжам страны.

Дуэт самых гастролирующих роялей страны. Их трепетно перевозили по маршруту "Марафона единства".

А дебютировали на "Минск-Арене".

Крещение "Славянским созвездием". Уже в День народного единства судьба этих инструментальных интеллигентов в смокингах стала известна.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f64325e4-9ba3-46d3-b818-24d33675c800/conversions/6b069738-3d3f-4ce9-b8d8-4ef5cb2b5dcf-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f64325e4-9ba3-46d3-b818-24d33675c800/conversions/6b069738-3d3f-4ce9-b8d8-4ef5cb2b5dcf-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f64325e4-9ba3-46d3-b818-24d33675c800/conversions/6b069738-3d3f-4ce9-b8d8-4ef5cb2b5dcf-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/f64325e4-9ba3-46d3-b818-24d33675c800/conversions/6b069738-3d3f-4ce9-b8d8-4ef5cb2b5dcf-xl-___webp_1920.webp 1920w

Николай Лукашенко:

"Рояли - это очень качественный и очень сложный инструмент. Очень сложная конструкция, которую создать и произвести под силу только талантливому народу. Поэтому это подчеркивает талант белорусов еще раз. А теперь на этих роялях будут расти новые поколения музыкантов".

Молодые рояли с завидной биографией были в отпуске чуть больше месяца. Ожидая финального переезда.

Александр Щекович, зампредседателя Федерации профсоюзов Беларуси:

"Эти рояли хранились во Дворце Республики с места, когда была перевозка. Мы их разместили после мероприятия в двух наших дворцах и принимали решение о том, где же эти рояли будут размещаться в дальнейшем, чтобы они приносили пользу, не просто были выставочными".

Руслан Чернецкий, министр культуры Беларуси:

"На них будут учиться будущие виртуозы фортепианного искусства. Новый инструмент, и даже я об этом знаю, так как немножко владею, он еще сухой, он еще не "намоленный", он еще не разыгранный, струны еще не потянулись, как надо. А здесь уже весь "Марафон единства" отъездили эти два рояля".

Буквально вчера оба рояля расстались друг с другом - для важной миссии.

И это подарок для колыбели наших отечественных гениев. Когда-то музыкальный техникум (сегодня в музколледж имени Глинки) впервые посадил за рояль Ханка, Вуячича, Финберга. Список выдающихся выпускников можно продолжать... Гранд-школа исполнительского мастерства. Кому, если не им, вручать такое достояние.

Музколледж встретил свой век. По такому поводу - король инструментов с белорусским паспортом на авансцене. Сначала рояль "распели".

Пока коллеги по цеху с именами иностранными в его тени. Рояль "Беларусь" в технопарке музколледжа первый.

Алексей Снитко, директор Минского государственного музыкального колледжа имени М. И. Глинки:

"Символично, что этот инструмент уже прошел серьезную проверку и был очень важным участником такого события, грандиозного для всей нашей страны, как "Марафон единства". Когда мы узнали, что этот рояль станет собственностью колледжа, что такой подарок мы получим, мы очень обрадовались, потому что для нас очень важно находиться в центре музыкальных событий нашей страны".

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81355c27-5e49-4133-ac04-e0a9b5595bcf/conversions/2d43d07c-823a-407c-a82c-a9c4f015fff2-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81355c27-5e49-4133-ac04-e0a9b5595bcf/conversions/2d43d07c-823a-407c-a82c-a9c4f015fff2-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81355c27-5e49-4133-ac04-e0a9b5595bcf/conversions/2d43d07c-823a-407c-a82c-a9c4f015fff2-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/81355c27-5e49-4133-ac04-e0a9b5595bcf/conversions/2d43d07c-823a-407c-a82c-a9c4f015fff2-xl-___webp_1920.webp 1920w

Признанные республиканскими и международными конкурсами таланты сдружились с роялем сразу же - сначала через этюды Шопена.

Никита Очаповский, учащийся фортепианного отделения Минского государственного музыкального колледжа имени М. И. Глинки:

"Очень тембральная окраска самого инструмента, потому что она придает более глубокий, насыщенный звук. Также степень нажатия очень сильно отличается от других роялей. Сразу чувствуется родной звук".

Профессия, что требует усидчивости и терпения. Но за таким роялем с историей - истинное удовольствие учиться.

Татьяна Глушанина, преподаватель Минского государственного музыкального колледжа имени М. И. Глинки:

"Есть очень много преимуществ, несмотря на то, что он, казалось бы, такой достаточно камерный по размерам своим. Мне удается все-таки и наш большой зал озвучить на нем, и достаточно полетный звук такой получается".

Параллельно и у пианистов Могилева появилось мотивации на 350 кг больше. Второй рояль получил прописку в самом поющем городе Беларуси. Его клавишами звучал Рахманинов в местном колледже искусств.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af55ff3f-fd8d-4fbe-86fe-9ff4d33df392/conversions/4529f8dd-00b3-41e9-85ab-f4c710aeec05-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af55ff3f-fd8d-4fbe-86fe-9ff4d33df392/conversions/4529f8dd-00b3-41e9-85ab-f4c710aeec05-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af55ff3f-fd8d-4fbe-86fe-9ff4d33df392/conversions/4529f8dd-00b3-41e9-85ab-f4c710aeec05-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/af55ff3f-fd8d-4fbe-86fe-9ff4d33df392/conversions/4529f8dd-00b3-41e9-85ab-f4c710aeec05-xl-___webp_1920.webp 1920w

Ксения Бриткевич, учащаяся Могилевского государственного колледжа искусств:

"Этот рояль очень комфортный. И по механике инструмент легкий, и клавиатура, одновременно и не слишком, очень удобный. И звук тоже летит. Чувствуется, что люди, которые создавали этот инструмент, вложили огромную душу".

Камерные и такие изящные. Рояли продолжают свой "марафон единства" таланта и трудолюбия белорусов.