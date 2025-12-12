Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Рождественские образовательные чтения принял Логойск

Традиционный православный проект - Рождественские образовательные чтения - прошел в Логойске.

Райцентр в седьмой раз собрал участников чтений: представителей Минской митрополии, местной вертикали власти,а также культурных, образовательных и просветительских учреждений. Всех их объединила насущная тема - "Просвещение и нравственность: формирование личности и вызовы времени". Ей также будет посвящена работа конференций, круглых столов и секций.

Открыл встречу в Логойске Митрополит Минский и Заславский, Патриарший экзарх всея Беларуси Вениамин.

Эстафету чтений подхватили в Молодечно, Солигорске, Смолевичах, Несвиже, Борисове и Жодино.

Разделы:

ОбществоРелигия

Теги:

ЛогойскРождественские чтения