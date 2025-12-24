3.71 BYN
Рождественский сочельник вместе со всем миром отмечают белорусские католики и протестанты
Автор:Наталья Бордиловская
Рождество Христово готовятся встретить западные христиане. 24 декабря у католиков сочельник.
Праздничные богослужения пройдут во всех костелах. Рождественское богослужение в архикафедральном костеле Пресвятой Девы Марии проведет глава католической конфессии Беларуси митрополит Минско-Могилевский Иосиф Станевский. Трансляцию мессы по традиции будет вести Белтелерадиокомпания (подробности в видео).