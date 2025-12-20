3.66 BYN
2.96 BYN
3.47 BYN
Рождественское чудо и новогодняя сказка: волшебная атмосфера царит в Солигорске
Наступило время рождественского чуда и новогодней сказки. Огни добра самой щедрой зимней акции - "Наши дети" - сияют по всей Беларуси. Волшебная атмосфера царит в Солигорске.
В городе зажглись праздничные огни для самой искренней аудитории - детей. Более полутысячи гостей объединил грандиозный праздник - главная областная елка. Пусть без зимней погоды, зато уж точно с новогодним настроением - его постарались создать организаторы.
Традиция Минской области - провожать год вместе, ярко, музыкально, дружно и, конечно, добрыми делами. Главная областная елка той же философии, что и благотворительный марафон "Наши дети", - окружить вниманием и заботой, а также порадовать новогодними подарками и сюрпризами, а еще поощрить талантливых ребят, отличившихся, например, в учебе или спорте.
Алексей Кушнаренко, председатель Миноблисполкома: "Мы проводим уже традиционно так называемую областную елку. Причем каждый год мы это делаем в разных городах Минской области. У нас есть еще одна уникальная областная акция - "Единая Минщина - сердце Беларуси", которая проходит в форме автопробега с посещением социальных приютов, детских домов. И в нынешнем году этой акцией будет охвачено 9 районов. Словом, делается все, чтобы каждому ребенку уделить внимание, чтобы он получил заслуженный подарок и ощутил атмосферу замечательного праздника - Нового года".
Конкурсы, хороводы, танцевальные флешмобы и интерактив - на десятках тематических локаций ребятам предлагают развлечения на любой вкус и дарят праздничное настроение, чтобы детвора поверила в рождественское чудо и новогоднюю сказку.