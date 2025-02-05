Рожин: Затягивание вопроса переговоров приведет к тому, что Украина потеряет еще больше территорий

Затягивание вопроса переговоров приведет к тому, что Украина потеряет по итогам войны еще больше территорий. Таким мнением в программе "Тренды" поделился эксперт российского Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

Он отметил, что, по словам президента Путина, Зеленского считают нелегитимным, и с ним никаких документов подписывать не будут. Эксперт полагает, что это своеобразный пас Трампу, как бы говорящий: ваша марионетка, меняйте его, проводите выборы, но чтобы было с кем подписывать. "Сейчас подписывать не с кем. Хотите заключить мир за 100 дней, решайте проблему с легитимностью украинской власти. А пока война будет продолжаться", - обрисовал ситуацию Борис Рожин.

При этом важно понимать, что даже если переговоры начнутся, то боевые действия Россия не прекратит, поскольку уже научена Минскими соглашениями, когда под разговоры о мире велась подготовка к войне, считает военный эксперт. Боевые действия остановятся в день заключения мирного договора.