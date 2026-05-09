Руководство и коллектив МИД Беларуси почтили подвиг героев войны

Беларусь последовательно выступает за историческую справедливость и за будущее без войны. Это отметил первый замминистра внешнеполитического ведомства Сергей Лукашевич.

"Сегодня коллектив Министерства иностранных дел по поручению министра Максима Рыженкова, а также по зову сердца возложил цветы к монументу "Минск - город-герой". Это знаковое место, расположенное возле Музея истории Великой Отечественной войны, не только для всех белорусов, но и для всех тех, кто чтит память о прошедших событиях".