Рынок недвижимости в 2025 году - сделок стало меньше на 10 %, цена квадратного метра выросла на 20 %

Фото sb.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2bf6512-721f-4b32-b58a-8b81a56fb049/conversions/f06a2216-face-44ea-aac3-259d6f3b3499-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2bf6512-721f-4b32-b58a-8b81a56fb049/conversions/f06a2216-face-44ea-aac3-259d6f3b3499-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2bf6512-721f-4b32-b58a-8b81a56fb049/conversions/f06a2216-face-44ea-aac3-259d6f3b3499-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c2bf6512-721f-4b32-b58a-8b81a56fb049/conversions/f06a2216-face-44ea-aac3-259d6f3b3499-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото sb.by

Рынок недвижимости Беларуси в 2025 году продемонстрировал разнонаправленные тенденции: в Минске сделок стало меньше, но цены подскочили, в областных центрах динамика скромнее, зато города-спутники столицы переживают настоящий бум. Об акцентах на рынке рассказал председатель госкомитета по имуществу Беларуси Виталий Невера в "Актуальном интервью".

Прошлый год в целом охарактеризовался снижением количества сделок по недвижимости. Однако Минск выглядит на этом фоне парадоксально. "По итогам прошлого года количество сделок с квартирами снизилось на 10 %, но при этом цена квадратного метра возросла более чем на 20 %. Мы вышли по году на среднюю цену квадратного метра в Минске в 1940 долларов", - сообщил Виталий Невера.

В областных центрах картина иная. Тенденция похожая, но цены значительно ниже - около 1 тыс. долларов за квадратный метр как на первичном, так и на вторичном рынке.

Президент неоднократно обращал внимание на необходимость разгружать Минск и развивать города-спутники. Высокая цена столичного "квадрата" естественным образом подталкивает покупателей к ближайшим городам. "Цена квадратного метра, допустим, в городе-спутнике варьируется от 850 до 1,2 тыс. долларов. Это и обуславливает определенный спрос именно на квадратные метры в городах-спутниках", - пояснил Виталий Невера.

Председатель Госкомитета по имуществу привел любопытные данные о самых дорогих сделках года. "Самая дорогая квартира в 2025 году была реализована в Минске стоимостью 1,2 млн долларов. Из областных центров - в Бресте за 201 тыс. долларов", - рассказал он.

Такие сделки, по его мнению, - маркер стабильности. "Всегда можно констатировать тот факт, что, если такие сделки совершаются, значит, действительно, у нас в стране достаточно спокойно. Люди, вкладывая деньги, понимают, что они завтра их не потеряют", - подчеркнул Виталий Невера.

Главная новация 2025 года в сфере оформления недвижимости - принцип экстерриториальности в работе БТИ. "Вы можете обратиться в любое агентство по госрегистрации и кадастру для того, чтобы заказать оценку. Вне зависимости, где вы проживаете", - разъяснил председатель Госкомитета по имуществу.