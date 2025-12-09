3.77 BYN
2.89 BYN
3.37 BYN
Рыженков: Белорусы зарубежья играют важную роль в популяризации культуры
Белорусы зарубежья играют важную роль в популяризации нашей культуры и продвижении белорусской мысли. Об этом заявил министр иностранных дел на Консультативном совете по делам белорусов зарубежья.
Максим Рыженков подчеркнул, что деятельность совета существенно активизировалась, что очень важно в современных условиях, когда на Беларусь оказывается давление, и нашу страну многие зарубежные СМИ представляют в негативном свете.
Белорусы зарубежья
В МИД состоялась традиционная встреча-заседание Консультативного совета по делам белорусов зарубежья. На мероприятие съехались представители диаспор из стран дальнего и ближнего зарубежья, включая страны ЕС и США. Руководители белорусских организаций рассказали о новых проектах и поделились результатами своей деятельности за границей.
Главная мысль, звучавшая на встрече, проста: мир должен видеть Беларусь настоящей - без искажений и чужих интерпретаций. Белорусы за границей не просто сохраняют связь с родиной, они становятся ее голосом в мире.