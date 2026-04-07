Ржондовская: Блокировка аккаунтов белорусских СМИ на YouTube - это реальная картина мира

"Это абсолютно реальная картина мира. Есть две противоборствующие стороны. Одна - это условный коллективный Запад, а вторая - это условные коллективные мы. Их задача заключается в том, чтобы про Беларусь и Россию не было слышно ничего хорошего. Поэтому все вменяемое, что говорят про эти страны (про Китай во многом точно так же), будет сноситься и удаляться. Таковы реалии. С другой стороны, наша задача - не замолчать, изолировавшись. Это важная история. То, что аккаунты удалили, это мерзко и неприятно. В эти каналы были вложены годы работы, силы, деньги. При этом единственный вариант действий - это продолжать свою работу", - отметила главный редактор издания "Новое.Медиа", автор проекта "Дорогая Хурма", блогер Лара Ржондовская.