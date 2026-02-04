С 1 июля в Беларуси начнет работу единая банковская антифрод-система - Картун

С 1 июля 2026 года в Беларуси начнет работу единая банковская антифрод-система с едиными требованиям, едиными стандартами, которые будут постоянно совершенствоваться, требования к банковской системе будут ужесточаться. Этой информацией в программе "Экономическая среда" поделился заместитель председателя правления Национального банка Республики Беларусь Андрей Картун.

Он напомнил, что с 2024 года в стране работает автоматизированная система обработки инцидентов. "Что она собой представляет? Это некое ядро, куда стекается вся информация от всей банковской системы, всех банков. Преимущество этой системы в том, что любой банк, который заблокировал операцию, или есть признак подозрительной операции, или если кто-то обратился в МВД или в Следственный комитет, тут же этот инцидент попадает в центральную систему, и любой банк видит то, что произошло в другом банке", - описал работу системы Андрей Картун.

По его словам, мошенники пробуют сначала один банк, если там не получилось, потом другой банк. Но если не получилось в одном, то все остальные банки уже будут видеть.

Андрей Картун:

"В прошлом году рекомендательный характер для банков имело наличие так называемых антифрод-систем. Она работает по определенным алгоритмам, выявляет подозрительную деятельность, в том числе с применением искусственного интеллекта. Например, вы там постоянный пользователь какой-то платежной карты. Если система видит, что происходят не свойственные вам ежемесячные операции, она тут же реагирует. И в системе безопасности загорается красный флажок и уже применяются действия в отношении вас: платеж или блокируется, или происходит так называемый период охлаждения".