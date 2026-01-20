С 1 марта в Беларуси расширится список товаров, подлежащих прослеживаемости

Фото: belta.by news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f140ea8-24e3-4447-8fe0-e3cfa4cc870c/conversions/a1a87eef-260c-431d-8fba-8e204197a01a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f140ea8-24e3-4447-8fe0-e3cfa4cc870c/conversions/a1a87eef-260c-431d-8fba-8e204197a01a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f140ea8-24e3-4447-8fe0-e3cfa4cc870c/conversions/a1a87eef-260c-431d-8fba-8e204197a01a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/2f140ea8-24e3-4447-8fe0-e3cfa4cc870c/conversions/a1a87eef-260c-431d-8fba-8e204197a01a-xl-___webp_1920.webp 1920w Фото: belta.by

До 1 марта 2026 года субъектам хозяйствования необходимо провести подготовку к введению прослеживаемости бытовой техники. Об этом сообщило Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС).

Уже с 1 марта перечень продукции, подлежащей обязательной прослеживаемости, пополнится бытовой техникой и электроникой, куда войдут стиральные машины и телевизоры (включая бывшие в употреблении), новые кухонные комбайны, мультиварки, посудомоечные машины, микроволновые печи, плиты и варочные поверхности, пылесосы, утюги, чайники, дрели, фены.

С этого времени субъектам хозяйствования, осуществляющим оборот товаров, подлежащих прослеживаемости, придется использовать электронные накладные, предоставлять полные и достоверные сведения в программный комплекс "Система прослеживаемости товаров".