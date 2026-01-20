Смотреть онлайнПрограмма ТВ
ПолитикаЭкономикаПрезидентОбществоВ миреРегионыКультураПроисшествияЗдоровьеСпортТехнологииКругозор
РелигияИсторияСтроительство и ЖКХМнениеМолодежьНаукаСемья и детиОбразованиеАрмияТранспортТуризмЭкология

С 1 марта в Беларуси расширится список товаров, подлежащих прослеживаемости

Табличка на здании Министерства по налогам и сборам
Фото: belta.by

До 1 марта 2026 года субъектам хозяйствования необходимо провести подготовку к введению прослеживаемости бытовой техники. Об этом сообщило Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС).

Уже с 1 марта перечень продукции, подлежащей обязательной прослеживаемости, пополнится бытовой техникой и электроникой, куда войдут стиральные машины и телевизоры (включая бывшие в употреблении), новые кухонные комбайны, мультиварки, посудомоечные машины, микроволновые печи, плиты и варочные поверхности, пылесосы, утюги, чайники, дрели, фены.

С этого времени субъектам хозяйствования, осуществляющим оборот товаров, подлежащих прослеживаемости, придется использовать электронные накладные, предоставлять полные и достоверные сведения в программный комплекс "Система прослеживаемости товаров".

Подробную информацию можно узнать на официальном сайте МНС в разделе "Прослеживаемость товаров".

Разделы:

Общество

Теги:

МНСтехника