3.72 BYN
2.90 BYN
3.37 BYN
С 1 марта в Беларуси расширится список товаров, подлежащих прослеживаемости
До 1 марта 2026 года субъектам хозяйствования необходимо провести подготовку к введению прослеживаемости бытовой техники. Об этом сообщило Министерство по налогам и сборам Беларуси (МНС).
Уже с 1 марта перечень продукции, подлежащей обязательной прослеживаемости, пополнится бытовой техникой и электроникой, куда войдут стиральные машины и телевизоры (включая бывшие в употреблении), новые кухонные комбайны, мультиварки, посудомоечные машины, микроволновые печи, плиты и варочные поверхности, пылесосы, утюги, чайники, дрели, фены.
С этого времени субъектам хозяйствования, осуществляющим оборот товаров, подлежащих прослеживаемости, придется использовать электронные накладные, предоставлять полные и достоверные сведения в программный комплекс "Система прослеживаемости товаров".
Подробную информацию можно узнать на официальном сайте МНС в разделе "Прослеживаемость товаров".