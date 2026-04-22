С 1 мая в минских автобусах и троллейбусах заработают кнопки открытия дверей

Осторожно, двери открываются, причем по желанию пассажиров. Уже с 1 мая заработают кнопки для открытия дверей в автобусах и троллейбусах Минска. Пока же функция работает в тестовом режиме. Рассказываем, для чего это нужно, какие преимущества у этой системы.

Кнопку открытия дверей заметить несложно - приметный корпус и светодиодная подсветка. С 1 мая во всех автобусах, троллейбусах и трамваях столицы система будет активна - двери на остановках будут открываться только после нажатия. Такой алгоритм позволит сохранять тепло в салоне зимой и прохладу летом. И сделает поездку более комфортной.

Еще одно нововведение - оплата банковской картой прямо в салоне - планируют до 1 сентября ввести во всем общественном транспорте города. С прошлого года оборудование для бесконтактной оплаты тестировали на троллейбусных и автобусных маршрутах № 1.