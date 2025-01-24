С 24 февраля 2022 года в Беларусь приехали около 300 тыс. украинцев

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По данным Государственного пограничного комитета, с 24 февраля 2022 года свыше 300 тыс. граждан Украины прибыли в Беларусь, сообщает БЕЛТА.
В комитете сообщили, что с 24 февраля 2022 года в Республику Беларусь с украинской территории прибыли 300 532 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу - 15 989, транзитом через Польшу - 220 566, через Литву - 57 184, через Латвию - 6793.
С начала 2025 года в нашу страну въехали 4872 гражданина Украины: через украинско-белорусскую границу - 3, транзитом через Польшу - 70, через Литву - 3906, через Латвию - 893.