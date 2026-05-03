С 4 мая в Беларуси начинает работу горячая линия госкомиссии по контролю за вступительной кампанией
В Беларуси 4 мая начинает работу горячая линия госкомиссии по контролю за вступительной кампанией. Она будет действовать до 22 августа и принимает обращения по вопросам экзаменов и зачисления.
Контроль теперь начинается с самого первого этапа - университетских олимпиад, которые дают право поступления. Во всех пунктах проведения экзаменов будут работать специальные комиссии. Итоги вступительной кампании госкомиссия представит Президенту до 1 сентября.
В этом году централизованные экзамены и централизованное тестирование пройдут в единые сроки для выпускников нынешнего года, прошлых лет и выпускников колледжей.
Так, 26 мая состоится ЦЭ по предмету на выбор, 29 мая - по белорусскому или русскому языку, 2 и 5 июня пройдет ЦТ по предмету на выбор для всех абитуриентов. Резервные дни для ЦТ - 18, 20, 22 июня, для ЦЭ - 20 и 22 июня.