"С начала года произошло более 900 случаев" - Синявский об аварийных отключениях электроэнергии

Президент Беларуси Александр Лукашенко заслушал доклад министра по чрезвычайным ситуациям Вадима Синявского о ситуации в стране на фоне усиления морозов и о реагировании на ЧС в связи со сложившимися погодными условиями.

Главу государства в первую очередь интересовала работа систем тепло- и водоснабжения, прежде всего жилья, объектов экономики и сельского хозяйства. Одна из главных задач - обеспечение оперативного устранения последствий в случае чрезвычайных ситуаций.

Президент обратил внимание на координирующую роль МЧС среди госорганов в этом процессе. Как доложил министр по чрезвычайным ситуациям, все вопросы, связанные с устранением последствий аварий на объектах теплоснабжения по стране, решены. На устранение аварий уходило, как правило, не более суток (за исключением повреждения теплотрассы в Минске). Кроме того, была оперативно восстановлена подача электричества на всех объектах в населенных пунктах, где фиксировались аварийные отключения (более 900 случаев). По итогам доклада Президенту Вадим Синявский ответил на вопросы журналистов.

"Глава государства проинформирован о том, что все вопросы, связанные с авариями на объектах теплоснабжения городов и всех населенных пунктов, решены успешно. Произошло 19 аварий, все они устранялись в течение суток. Единственная авария в городе Минске - магистральная линия теплоснабжения восстанавливалась в течение 36 часов. Это соответствует нормативным срокам устранения такого рода аварий", - рассказал руководитель ведомства.

"С начала года произошло более 900 случаев отключения электроэнергии в населенных пунктах на различные сроки. Энергетики уверенно справились с устранением этих аварий. На сегодняшний день мы констатируем, что все населенные пункты, все объекты экономики подключены к электроснабжению. Никаких проблемных вопросов в этом плане нет", - продолжил Вадим Синявский, министр по чрезвычайным ситуациям Беларуси.

Кроме того, министр обратил внимание, что было зарегистрировано 12 случаев обрушения кровли строительных конструкций. В восьми случаях это были объекты сельского хозяйства, где погибли 7 телят, остальные были спасены и размещены на других фермах.

Руководитель ведомства подчеркнул, что во всех ситуациях принимались своевременные меры реагирования.

Отдельное внимание уделялось обеспечению пожарной безопасности с акцентом на профилактику гибели людей. Главе государства было доложено об увеличении числа погибших на пожарах, чему способствовали и сложные погодные условия.

Проводится комплексная работа с населением по доведению информации противопожарной защиты

"Это задача всеобъемлющая, она касается всех заинтересованных. Ведь основная причина - это неосторожное обращение с огнем (т.е. человеческий фактор), это вопросы алкоголя, курения, это вопросы, связанные с отоплением печей", - отметил глава ведомства.

Он обратил внимание и на важность проводимой в этом направлении работы средствами массовой информации, которые также участвуют в проводимых МЧС рейдах по выявлению факторов риска пожаров.

"Здесь все должны быть заинтересованы, не только государство в лице Министерства по чрезвычайным ситуациям или органов исполнительной власти, а в первую очередь сами люди. Вот если этот симбиоз сработает, то и будет сокращаться количество этих несчастных случаев", - считает министр.

"Мы в свою очередь будем достаточно принципиально реагировать на каждый факт выявленных нарушений, обеспечивать должный контроль за устранением этих недостатков и проводить в этом отношении достаточно активную профилактическую работу", - подчеркнул Вадим Синявский.