С прицелом на будущее - проектируется кольцевая ветка минского метро

Минский метрополитен продолжает активное развитие, в настоящее время ведется строительство трех новых станций на третьей линии в сторону Зеленого Луга и уже планируется проектирование четвертой кольцевой линии. Ежедневно услугами подземки пользуются до 750 тыс. пассажиров, а годовой пассажиропоток превышает 260 млн человек. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

Как сообщил представитель метрополитена Андрей Дроб, строительство новых объектов идет непрерывно. "Метро постоянно развивается, никогда мы не стояли на месте, постоянно идет строительство метро. Сейчас идет строительство трех новых станций - "Парк Дружбы народов", "Комаровская" и "Переспа". Мы движемся в сторону Зеленого Луга", - заявил он.

Параллельно уже ведутся работы над следующим масштабным проектом. "Идет проектирование четвертой кольцевой линии, которая будет пересекать все три линии, будут пересадочные пункты, и будет еще удобнее для наших пассажиров перемещаться по городу", - отметил Андрей Дроб. Новая линия будет проходить в пределах второго транспортного кольца, однако ее конфигурация может корректироваться с учетом развития городской застройки.

Ввод в эксплуатацию новых станций третьей линии существенно увеличил пассажиропоток как на весь метрополитен, так и непосредственно на третью линию. Лидером по пассажиропотоку на Зеленолужской линии становится станция "Аэродромная", расположенная рядом с крупным жилым комплексом "Минск-Мир".

Общие показатели перевозок впечатляют: "Суточный пассажиропоток по всему метрополитену доходит порядка до 750 тыс. человек. В год это может быть 260 и более млн пассажиров".