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С прицелом на созидание: как Беларусь ответила на обыкновенный польский фашизм

Год 2021-й. После хаотичного 2020-го двенадцать месяцев нового года Беларусь идет с прицелом на созидание, протянув руку помощи тем, кому обещали райские сады, а вместо этого принесли побои и смерть.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши. Дорога на Восток - рывок интеграционных процессов и экономика на рельсах союзных программ. Беларусь и Россия: свежее дыхание для старых договоренностей. Идем по пути перемен, но решение будет народным - конституционная реформа и Всебелорусское народное собрание.

Смотрите очередную серию проекта "Время выбрало нас" 20 января после "Панорамы" на "Беларусь 1".

2021 годВремя выбрало насБеларусь