С прицелом на созидание: как Беларусь ответила на обыкновенный польский фашизм

Год 2021-й. После хаотичного 2020-го двенадцать месяцев нового года Беларусь идет с прицелом на созидание, протянув руку помощи тем, кому обещали райские сады, а вместо этого принесли побои и смерть.

Миграционный кризис на границе Беларуси и Польши. Дорога на Восток - рывок интеграционных процессов и экономика на рельсах союзных программ. Беларусь и Россия: свежее дыхание для старых договоренностей. Идем по пути перемен, но решение будет народным - конституционная реформа и Всебелорусское народное собрание.