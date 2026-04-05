С верой в чудо и светлое будущее: католики и протестанты празднуют Пасху

"Христос воскрес!" - "Воистину воскрес!" - так 5 апреля приветствуют друг друга верующие западнохристианских конфессий. Католики и протестанты первыми в этом году встретили Пасху.

С праздником белорусов поздравил Президент. Состоялись ночные богослужения, возвестив о Воскресении Христа. С самого раннего утра во всех храмах проходят праздничные службы (подробности в видео).