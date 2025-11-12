С января 2026 года в Беларуси заработает Централизованная информационная система здравоохранения

С января в Беларуси заработает Централизованная информационная система здравоохранения. Она создается по распоряжению главы государства и станет единым пространством, где автоматизируют процессы регистрации, сбора, хранения, обработки и передачи информации о состоянии здоровья граждан.

Основная задача и функция единой информационной системы - это выступить в роли интегратора, то есть объединить данные государственных и частных учреждений, чтобы врач на приеме перед общением с пациентом видел его историю обращений, диагнозы и лечение.



Через личный электронный кабинет можно будет записаться на прием или диспансеризацию, просматривать лабораторные исследования. И неважно, где сдаем анализы, в частном или госучреждении, они будут собраны на одном цифровом ресурсе. А часть документов и справок можно будет получать автоматически, без обращения в медучреждение.

Виктор Сидоренко, завсектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси

Виктор Сидоренко, завсектором программно-информационного обеспечения Министерства здравоохранения Беларуси: "Для врачей Централизованная информационная система здравоохранения представит полный свод данных, которые есть сейчас в амбулаторной карте. И также в 2026 году мы подойдем к тому, чтобы полностью оцифровать все разделы и стационарные карты пациента. Здесь будет анамнез жизни, все перенесенные оперативные вмешательства пациента, вызовы скорой медицинской помощи. Сведения о прививочном статусе, аллергический анамнез, результаты диспансеризации, лабораторных исследований, инструментальных исследований".

Сергей Руднев, первый заместитель гендиректора Агентства цифровой трансформации

Сергей Руднев, первый заместитель гендиректора Агентства цифровой трансформации: "Система создается исключительно белорусскими специалистами, участвуют разработчики различных команд. Интеграция идет с регистром населения, с Единым государственным регистром юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, с Фондом социальной защиты. И рядом других, их порядка 10, что позволяет минимизировать ручной ввод и использовать и переиспользовать эталонную информацию из информационных ресурсов".