С заботой о каждом: как в Беларуси помогают трудоустроиться людям с ограниченными возможностями

3 декабря отмечается Международный день инвалидов. В этот день особое внимание уделено людям с ограниченными возможностями.

В Беларуси проживает более 500 тыс. людей с инвалидностью (это около 6 % населения). Инклюзивная среда, доступное образование и возможности трудоустройства - в стране создаются максимально комфортные условия.

Только за 2024 год и 9 месяцев 2025-го на социальную поддержку людей с инвалидностью направлено 10 млрд рублей - это пенсии, пособия и льготы. Также с каждым годом предприятий, трудоустраивающих людей с психофизическими особенностями, становится все больше, а некоторые компании и вовсе задают тон.

В производственном цеху "Интеграла" издает шум лишь оборудование, а люди общаются жестами и мимикой. Семейная пара Владимир и Ольга Руцкие работают вместе, а еще воспитывают сына и ставят цели на будущее. Здесь говорят, что возможности равные для всех, даже в освоении самых сложных технологий.

Владимир Руцкий, измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники ОАО "Интеграл":

"Мы активно общаемся, несмотря на то что есть сотрудники с нарушением слуха. Мы все равные, работу выполняем одинаково".

Для молодых рабочих на предприятии предусмотрен внушительный социальный пакет, а также материальная поддержка и помощь в закупке слуховых аппаратов.

При необходимости сотрудникам предоставляют общежитие, причем в пешей доступности. Этот плюс отмечает еще одна пара семейных работников предприятия - Диана и Павел Воронович. За 2 года они полностью обустроились, наладили быт и создали настоящий домашний уют.

Павел Воронович, измеритель электрофизических параметров изделий электронной техники ОАО "Интеграл":

"Нам нравится здесь жить. Условия хорошие, нам очень комфортно".

Сегодня на "Интеграле" работают 149 сотрудников с инвалидностью, из них 61 - с нарушением слуха. В основном это выпускники Минского государственного колледжа цифровых технологий. Такая кооперация стала возможной благодаря госзаказу, который ежегодно выполняет предприятие.

Диана Комар, начальник управления развития и учета персонала ОАО "Интеграл":

"Впервые такие выпускники колледжа цифровых технологий были трудоустроены в 2013 году, до сих пор некоторые из них у нас продолжают работать. Сама программа показала себя очень эффективной. Мы как предприятие понимаем, что к нам гарантированно придут кадры, а люди, которые заканчивают колледж, понимают, что у них гарантировано место работы. Ежегодно от 10 до 18 работников трудоустраиваются к нам в рамках этого заказа".

Марина Артеменко, замминистра труда и социальной защиты Беларуси:

"Мы сегодня видим, что государство максимально мотивирует нанимателей к тому, чтобы они создавали специализированные рабочие места для инвалидов и принимали людей с ограниченными возможностями в свои коллективы. Сегодня государство компенсирует нанимателю затраты на адаптацию к трудовой деятельности".