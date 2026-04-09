Садовский: На выставке "ОТДЫХ-2026" можно выиграть скидки на туристические услуги и туры

Андрей Садовский, официальный представитель национального выставочного центра "БелЭкспо": "Сегодня на площадке будет представлено 10 стран-участников. Российская Федерация представлена 16 регионами. Сегодня будет интересно, жарко и увлекательно. Поэтому всех приглашаем. Сегодня у нас будет и интерактив, будут среди посетителей проведены игры, в результате которых можно будет выиграть определенные скидки на туристические услуги, туристические туры, которые представляют наши экспоненты. Около 200 участников будут в течение трех дней разговаривать про туристическую отрасль".