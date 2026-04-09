Садовский: На выставке "ОТДЫХ-2026" можно выиграть скидки на туристические услуги и туры
В Минске 9 апреля открывается Международная выставка-ярмарка туруслуг "ОТДЫХ-2026".
8 апреля начался белорусско-российский конгресс. В планах запустить межгосударственную программу "Туристические столицы Содружества". Об этом договорились на белорусско-российском конгрессе. 9 апреля проходят последние приготовления на выставке-ярмарке "ОТДЫХ-2026".
Андрей Садовский, официальный представитель национального выставочного центра "БелЭкспо": "Сегодня на площадке будет представлено 10 стран-участников. Российская Федерация представлена 16 регионами. Сегодня будет интересно, жарко и увлекательно. Поэтому всех приглашаем. Сегодня у нас будет и интерактив, будут среди посетителей проведены игры, в результате которых можно будет выиграть определенные скидки на туристические услуги, туристические туры, которые представляют наши экспоненты. Около 200 участников будут в течение трех дней разговаривать про туристическую отрасль".
Выставка традиционно рассматривается как площадка для делового общения, презентации туристических возможностей и выстраивания новых контактов перед началом летнего сезона.
Что еще важно? Отдельное внимание - изменению туристического спроса и актуальным форматам работы в условиях перераспределения турпотоков. Среди перспективных направлений на 2025-2026 годы выделяется MICE-туризм (разновидность делового туризма).