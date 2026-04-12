Сакральные тайны иконописи: где и как обучают писать святые лики

12 апреля православные верующие отмечают Воскресение Христово. Белорусы сопровождают этот день молитвой в храмах, которые и украшены по-особенному. Одним из неотъемлемых атрибутов любой церкви, будь то величественные соборы или небольшие деревенские церквушки, является икона.

Кто и как создает их и можно ли научиться писать святые лики, рассказала Елена Бормотова.

Иконопись - особое направление церковного искусства. Здесь необходима художественная база, пусть даже минимальная: знать, что такое композиция, пропорция. Этому учат в детской художественной школе, а еще там ставят руку. Поэтому этот опыт за плечами точно пригодиться.

Татьяна Главинская-Фаас - учащаяся иконописного отделения Минского духовного училища:

"В иконописи все поступательно нужно делать, как, наверное, и в любом искусстве. Мы начинаем с обычных узоров, которые используют в росписи храмов. Затем идут одежды. Следующий этап - личной - руки, ноги. И заключительный этап - лик. Когда освоили каждый этап, можем приступать к полноценной иконе и писать полностью все. Без этих маленьких этапов мы не можем прийти к хорошему итогу".

Учащиеся Минского духовного училища учатся писать иконы

А вот возрастных ограничений для иконописцев не существует. Начинать учиться можно как сразу после школы, так и после выхода на пенсию. В Минском духовном училище есть ярчайший пример для подражания. Несколько раз в неделю учащаяся на занятие в Минск ездит из Лиды.

"175 км - расстояние от Лиды до Минска. Днем приезжаю, вечером в 9 уезжаю, - поделилась учащаяся иконописного отделения Минского духовного училища Тамара Якубовская. - Я много лет к этому шла, реализовалась я в других профессиях, а пошла на пенсию и подумала: "Ура, у меня время высвободилось". И я его направила на обучение иконописи. Мне очень нравится, я очень рада".

В Беларуси два центра, где профессионально обучают иконописцев. Это Минское духовное училище и минская духовная семинария, которая находится в Жировичах. Под сводами древней духовной обители создаются современные сакральные образа. Точными субтильными движениями появляются лики, нимбы и одеяния святых.

Обучение иконописцев - это практически индивидуальные занятия, которые ориентированы на каноническую религиозную живопись - золотую классику иконописного искусства. Это 14-й, 15-й и 16-й века, в основе которых византийская и древнерусская школы написания икон.

Все церковное искусство свое начало приобрело в великой Византии - православной стране, в которой рождались иконы, фрески, богословие, учение. Оттуда распространялась вера. Иерей Алексей Шишко, заведующий мастерской иконописного отделения Минского духовного училища

Иконопись - религиозное искусство, где имя автора неизвестно. Лишь благодаря летописям до нас дошли имена Феофана Грека, Андрея Рублева, Дионисия. Кстати, иконы писали и многие художники, работы которых сегодня в золотом реестре мирового искусства: Михаил Врубель, Василий Перов, Виктор Васнецов (тот самый, который написал хрестоматийные "Аленушка", "Богатыри", "Иван-царевич на Сером Волке").

Чтобы увидеть иконопись Васнецова, не нужно выезжать за пределы Беларуси. Иконостас одного из самых древних деревянных храмов нашей страны - Петро-Павловской церкви в Валевке - сакральная работа Васнецова и его учеников. Иконостас попал к нам из Варшавы, после того, как поляки разрушили православный храм Александро-Невского, где он находился до этого.

Иконостас Виктора Васнецова и его учеников

Храм Петра и Павла - эталон традиционного деревянного зодчества, сокровище нашей национальной духовности. Ему более 340 лет. Его возводили местные мастера по древнейшим технологиям: он построен без единого гвоздя и очень деликатно вписан в природный ландшафт. Это было традиционным для белорусских храмостроителей. Перед тем как приступать к возведению церкви, они изучали местность, учитывали рельеф и климатические особенности.

Храм строился как монастырь доминиканцев, в 1726 году его перестроили и с тех пор он не видоизменялся. Таким мы его видим сегодня. К православным перешел в 1830 году. За весь период существования - более трех веков - храм никогда не закрывался.

При резной работе деревянного иконостаса участвовал брат Васнецова. Удивительное событие - два брата потрудились для того, чтобы сделать иконостас, который находится у нас. Иерей Евгений Запольский - настоятель храма Святых апостолов Петра и Павла аг. Валевка

Памятники иконописного искусства становятся основой для написания современных образов. Так же как и древнейшие технологии создания сакральных работ. Их используют и сегодня: минеральные краски, полудрагоценные и драгоценные камни. Природные минералы и камни иконописцы перетирают в порошок. А затем драгоценным пигментом работают по доске.

Икона с золотым фоном

Золотой фон - это классика святых образов. Он символизирует божественный свет, вечность и святость. Кроме фона, иконописцы золотят фрагменты одеяния, орнамент. Тонкие штрихи, лучи и крылья ангелов - это тоже золото.