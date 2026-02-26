Салонные танцы XIX века и концерты - чем привлекает гостей Лошицкая усадьба

Погрузиться в исторические эпохи - от Возрождения до современности - можно не только через аутентичные интерьеры. В музее "Лошицкая усадьба" уже несколько лет развивают уникальный формат экскурсии с танцевальными мастер-классами. Каждые выходные гости совершают путешествие по страницам истории. А еще под руководством профессионалов разучивают польку, кадриль или мазурку.

Такой необычный подход и привлекает туристов. Только в прошлом году музей посетили около 100 тыс. человек. Причем с каждым разом эта цифра растет.

Лидия Маркович, заведующая филиалом музея "Лошицкая усадьба":

"В 2026 году мы запустили такой новый формат - абонементы. У нас первый абонемент "Осторожно! Модерн" на весь март, салонные танцы эпохи конца XIX - начало XX, которые танцевали в Минске. Цикл лекций по истории Лошицкой усадьбы, по истории ее экспонатов, которые сегодня можно увидеть, либо каким-то фрагментам, либо определенному стилю. И в соответствии с этим подобраны и танцы. Кроме всего прочего, в музее большой проект - музыкальный салон в Лошицкой усадьбе. Это концерты, в которых принимают участие известные артисты, музыканты. Это и инструментальная музыка, и вокал могут звучать".

Растет спрос и на "хранителей истории". Речь об экскурсоводах, тех, кто влюбляет гостей в нашу страну, открывая неизведанные уголки столицы и регионов. Всего в Минске аттестовано 390 экскурсоводов и 94 гида-переводчика.

Мария Слобода, экскурсовод:

"Радует то, что город Минск и Беларусь в целом привлекают внимание наших гостей. У нас сегодня есть гости из Москвы. У нас автобусно-пешеходная экскурсия. Каждый день мы на улицах города встречаем моих коллег, встречаем гостей. Поэтому спрос и интерес к нашему городу растет буквально с каждым днем".

Нелли, турист (Россия):

"То, что мы читаем в книжках, это такая информация, которую сложно себе представить, если мы не ходим, не трогаем руками, не смотрим глазами. Все это послушать, воочию увидеть, ногами почувствовать гораздо интереснее".

Сегодня по нашей столице предлагают более 20 экскурсий. Это как пешие, так и автобусные маршруты. Наиболее популярные места Минска - Верхний город, Троицкое предместье и площадь Независимости.

Алексей Русакевич, директор информационно-туристского центра "Минск":

"Основной поток - это российские туристы. В пятерку также входят туристы из Китайской Народной Республики, страны Прибалтики (Литва, Латвия) и страны СНГ – Узбекистан, Казахстан. Топ-5, кто размещался в гостиницах в 2025 году. Если по статистике смотреть, то туристы были в Минске более чем из 150 стран мира".

Заметно вырос туристический поток из государств, чьи граждане могут приехать в Беларусь без визы. В этом году это уже более 18 тыс. иностранцев из 38 стран. Большинство путешественников - наши соседи (Литва, Латвия и Польша).