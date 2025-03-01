3.61 BYN
3.18 BYN
3.33 BYN
Самарин: Мирный процесс никто не остановит
Мирный процесс, который был заложен еще в 2014 году в Минске, никто не остановит. Мир наступит, и Зеленского никто спрашивать не будет. А США никаких ультиматумов со стороны Украины не потерпят. С этим солидарен ряд экспертов.
Стив Самарин, политолог (США):
"Мирный процесс из-за произошедшего не остановится. Мирный процесс, который был заложен еще в 2014-2015 гг. в Минске, во многом благодаря Президенту Республики Беларусь, - это очень крепкий фундамент. И все здравомыслящие люди сейчас стремятся к миру. Если лидеры Соединенных Штатов, России и ее союзников решили, что пора прекратить этот конфликт, то мир обязательно наступит. И господина Зеленского в этой связи никто, собственно говоря, спрашивать не будет, и от него мало что зависит".
Политолог отметил, что то, что увидели сегодня миллионы американских зрителей, конечно, очень разочаровывает, потому что 350 млрд долларов американских налогоплательщиков было отправлено на помощь Украине. "Конечно, это отправляла прежняя администрация, но, тем не менее, все равно это деньги налогоплательщиков. И вместо благодарности американский народ в лице избранного американцами президента получил откровенное хамство. Это, конечно, очень разочаровывает, но, тем не менее, это никакой мирный процесс не остановит", - подчеркнул Стив Самарин.