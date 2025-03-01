Мирный процесс, который был заложен еще в 2014 году в Минске, никто не остановит. Мир наступит, и Зеленского никто спрашивать не будет. А США никаких ультиматумов со стороны Украины не потерпят. С этим солидарен ряд экспертов.

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Стив Самарин, политолог (США):

"Мирный процесс из-за произошедшего не остановится. Мирный процесс, который был заложен еще в 2014-2015 гг. в Минске, во многом благодаря Президенту Республики Беларусь, - это очень крепкий фундамент. И все здравомыслящие люди сейчас стремятся к миру. Если лидеры Соединенных Штатов, России и ее союзников решили, что пора прекратить этот конфликт, то мир обязательно наступит. И господина Зеленского в этой связи никто, собственно говоря, спрашивать не будет, и от него мало что зависит".