Самая современная техника - новый комплекс погранзаставы открыли в Брагинском районе

Новый комплекс погранзаставы открыли в Брагинском районе (это на наших самых южных рубежах). Охраняемый участок оснащен инженерными сооружениями с волоконно-оптической системой "Ворон", автоматизированными постами технического наблюдения, контрольно-следовой полосой. Новейшие системы позволяют надежно обеспечивать наши национальные интересы.

Артем Морозов, начальник пограничной заставы "Гдень":

"Мы обеспечены самой современной техникой, вооружением, средствами связи, средствами видеонаблюдения, на пограничной заставе созданы благоприятные условия для проживания личного состава, отдыха, восстановления сил, проведения занятий, тренировок".

Дмитрий Винников, начальник Гомельской пограничной группы

Дмитрий Винников, начальник Гомельской пограничной группы:

"Этот комплекс один из самых современных на нашем направлении. Оборудован всем необходимым для обеспечения государственной границы, жизнедеятельности личного состава пограничной заставы. Это еще раз подчеркивает заботу главы государства, руководства Государственного пограничного комитета о людях, которые выполняют задачи по охране государственной границы".