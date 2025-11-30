Сайты-двойники, фальшивая реклама, крайне низкие цены - это только часть арсенала мошенников

До Нового года остался месяц. Праздничный марафон покупок уже стартовал, а магазины наперебой кричат о скидках и распродажах. Люди ищут выгодные предложения, выбирают сувениры и подарки своим родным и близким. В предновогодний период традиционно повышается и онлайн-активность. Белорусы покупают товары в интернет-магазинах, маркетплейсах и социальных сетях. Но именно там на волне покупательского ажиотажа активизируются мошенники.



В это время появляется все больше фейковых интернет-магазинов и аккаунтов в соцсетях с "новогодними скидками". На эту сказочную удочку попались многие белорусы. Только с 1 сентября Нацбанком зафиксировано уже 112 случаев мошенничества, когда покупатели заплатили за свои праздничные товары, но их так и не получили.