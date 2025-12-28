3.71 BYN
"Сделано в Беларуси" - как страна с уникальными технологиями диктует тренды
2025 год подводит черту под одним важным вопросом: может ли страна, не добывающая нефть, не имеющая выхода к морю, сама чеканить золотые монеты, строить самую мощную технику в мире и диктовать продовольственные тренды? Ответ - да! Ведь "Сделано в Беларуси" - это не просто маркировка, здесь заложен смысл "сделано лучше всех".
Инвестиционная монета отчеканена на гомельском заводе "Кристалл" - 15,5 г золота высшей пробы. Но есть характеристика куда лучше - ее абсолютная "белорусскость".
Все происходит внутри страны. Золото, которое белорусы сдают, например, в ломбарды остается в стране. Его очищают до высшей пробы, и на "Кристалле" из этого же золота рождаются монеты "Славянка". В ноябре она поступила в продажу в кассы Нацбанка.
К примеру, если взять монету весом в 7,5 г, физлицу она обойдется почти в 3,5 тыс. рублей. Инвестиции в золото - это по-взрослому, а инвестиции в свое - это еще и по-государственному мудро.
Кирилл Осипенко, начальник управления операций с драгоценными металлами главного управления Национального банка Беларуси:
"Если смотреть исторически, за последние 10 лет золото выросло в 4 раза. Оно стоило около 1,1 тыс. долларов за унцию, сейчас - 4,4 тыс. долларов. Ровно в четыре раза золото выросло к этому моменту. Даже если посмотреть 2025 год, золото выросло на приличные 60 %".
Прорыв был представлен 12 августа, когда глава Нацбанка Роман Головченко вручил первую "Славянку" Президенту Беларуси Александру Лукашенко. Это был сигнал: финансовая система страны обрела новый уровень суверенитета.
К местоимению "самый" белорусам не привыкать. В Беларуси самый большой в мире карьерный самосвал "БелАЗ", а в 2025 году к этому титулу добавился еще один - самый мощный в мире колесный трактор. Конструкторы МТЗ внедрили под капот 542 лошадиные силы. Его грузоподъемность составляет 5,5 т спереди и 17 т сзади. Испытания в полях он уже проходит. Это настоящий богатырь для самых масштабных задач мирового агропрома.
Игорь Земцов, генеральный конструктор ОАО "МТЗ":
"Трактор снижает количество затрат на топливо и рабочую силу. Теперь один механизатор может обработать объем полей, когда раньше нужно было трое-четверо. Это уникальная машина, мы раньше не применяли такие варианты сцепления".
Белорусов узнают не только по технике. В 2025-м официально признано: у Беларуси есть свой неповторимый вкус. Авторитетный гастрономический портал включил белорусскую кухню в топ-100 лучших в мире. Эксперты высоко оценили мачанку, жур, сырники и верещаку. Белорусский пищепром не боится экспериментировать.
Еще одна вкусная и здоровая визитная карточка белорусов - рапсовое масло. Оно не просто не уступает оливковому - оно полезнее. Не случайно Президент взял его с собой в качестве презента для коллег на саммит ШОС. Ведь самый лучший подарок - тот, в который вложен смысл. В этом "супер-фуде" заложен смысл продовольственного богатства Беларуси и забота о здоровье нации.
Эмоции белорусы умеют создавать как на тарелке, так и на большом экране. Осенью вышло кино, которое не просто собрало кассу, а заставило сердца зрителей биться в унисон. Речь идет о фильме "Классная".
Чтобы представлять свои достижения миру, была нужна достойная площадка. Новым "окном в мир" стал Минский международный выставочный центр и с открытием в 2025 году объект в хорошем смысле "гремел". Один за другим сменялись грандиозные события: выставки "Моя Беларусь", "Белагро", "Милекс", "Иннопром", саммит ЕАЭС с участием Президентов. А 10 декабря "Белэкспо" стал лучшим конгрессно-выставочным центром в России и в странах ЕАЭС.
Сергей Баран, директор Национального выставочного центра "Белэкспо":
"Мы получили диплом лауреата в номинации "Лучший организатор мероприятий в России и странах ЕАЭС". В номинации участвовало более 415 лучших компаний в сфере туризма и индустрии встреч из Российской Федерации. Также были номинанты из Армении, Грузии, Казахстана, Узбекистана. Подано более 1 млн онлайн-голосов. В этой номинации мы победили. Это очень приятно".
От стальных гигантов до золотых символов, от продовольствия до масштабных проектов - каждая история является штрихом к портрету современной, уверенной, устремленной вперед страны. Белорусы создают качество и с гордостью ставят на нем знак "Сделано в Беларуси".