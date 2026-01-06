Селекция и геоинформационные системы: 42 специалистам назначены гранты Президента Беларуси

В Беларуси неизменно поддерживают научные, образовательные, творческие и инновационные проекты, которые могут оказать серьезное положительное влияние на развитие экономики, культуры и медицины. На поддержку талантливых специалистов в приоритетных для страны направлениях нацелены президентские гранты. На 2026 год они назначены 42 специалистам.

Виктория Чугаева почти 15 лет занимается селекцией ржи. Сейчас в работе она использует авторскую технологию ДНК-маркирования генов. Президентский грант пойдет на исследования в лабораторных и полевых условиях.

Виктория Чугаева, научный сотрудник отдела зерновых колосовых культур НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Под урожай 2026 года нами были заложены питомники исходного материала, питомники отбора, гибридизации, то есть селекционный процесс не имеет ни начала, ни конца. Он постоянно ведется и никогда не останавливается. На создание одного сорта уходит около 10 лет. Именно использование ДНК-маркирования позволит нам существенно ускорить селекционный процесс, то есть внедрение этой технологии позволит ускорить и создать конкурентоспособные сорта для замещения иностранных".

Активную работу над созданием новые сортов и гибридов озимой ржи белорусские селекционеры ведут с начала 2000-х. Озимая рожь - культура высокого потенциала и низкого экономического риска. По валовым сборам зерна она находится на одной из главенствующих позиций в земледелии Беларуси. Ее уникальность в том, что она способна давать стабильно высокий урожай даже в неблагоприятных погодных условиях. На белорусских полях 92 % ржи сегодня - это отечественные сорта.

Эрома Урбан, первый заместитель гендиректора по научной работе НПЦ НАН Беларуси по земледелию:

"Посевные площади озимой ржи в последние годы несколько сократились. Для того чтобы производство валового сбора зерна культуры было более стабильным и имело более стабильную урожайность, мы значительно расширяем направление по созданию гибридов ржи. Они обеспечивают потенциал продуктивности на 15-20 % выше по отношению к популяционным сортам".

Заведующий кафедрой почвоведения и геоинформационных систем БГУ Александр Червань разрабатывает электронный учебно-методический комплекс, аналогов которому нет. Целевая аудитория - студенты, магистранты и аспиранты. Сам комплекс будет состоять из теоретической, практической и лабораторной частей.

"Студенты будут иметь возможность поработать с индивидуальными кейсами в разных сценариях природопользования, узнают, каким образом использовать почвенные ресурсы и что из этого будет через 5-10 лет. Геоинформационный анализ и моделирование почвенного покрова - это то, что у нас есть под ногами, то, что мы должны использовать", - поделился Александр Червань.