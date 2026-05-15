Селезнева: Читатель всегда пойдет за историей, где бы контент не размещался
Как печатной прессе оставаться интересными, в том числе и для иностранного читателя, в выездной студии "Первого информационного" рассказала Ольга Селезнева, заместитель гендиректора информационного агентства "Минская правда".
"Читатель всегда пойдет за историей, где бы контент не размещался. В газете, в печатной версии, в интернете, в соцсетях, в Threads тоже очень любят читать в последнее время, а также в Telegram или TikTok. И эти истории всегда очень интересны читателям", - отметила Ольга Селезнева.
Также, по ее словам, важно взаимодействие простых людей с вертикалью местной власти. Например, когда люди видят какого-то начальника на месте аварии и он сразу решает вопросы - это для людей важно. "Они видят живой отклик и понимают, что не все равно их руководству региона, что и как происходит", - добавила она.