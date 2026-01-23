Селфи на заснеженных улицах - иностранные студенты делятся впечатлениями о белорусской зиме

Не только знания, но и море, море снега, впечатлений подарил январь нашим иностранным студентам. Многие до приезда в Беларусь снег видели только в учебниках или по телевизору.

Мороз и метель - настоящее открытие и возможность на себе прочувствовать настоящую белорусскую зиму. А непогода - не преграда для получения знаний.

Ли Шиюй учится в Витебском государственном университета имени Петра Машерова и зиму в Беларуси встречает не первый год. Но вот такой январь - настоящее открытие. Сильные снегопады и мороз дарят яркие впечатления.

Ли Шиюй, магистрант Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова (Китай):

"В Китае зимой не очень холодно, но вот здесь в этом году очень холодно".

Тот случай, когда вдохновляет сама природа! В графическом исполнении и в технике "масляная живопись" магистранты запечатлели здание знаменитого Витебского худграфа. Решили не упускать шанс, ведь когда еще увидят настоящую зиму. Это их ответ январю, который рисует по-настоящему утонченные узоры.

Сунь Циюй, магистрант Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова (Китай):

"Здесь известные мастера искусства, и я здесь много выучила".

"У нас в Китае мало снега всегда. А здесь все белое. Очень красиво", - делится впечатлениями магистрант Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова из Китая Чжан Гаожуй.

Африканские студенты впервые увидели снег

И если для белорусов уборка снега - дело привычное, то для студентов из Африки - дебют. Вызвались помочь в расчистке территории университета. Даниэль приехал из Бенина. В этой климатически теплой стране о морозах только слышали. Поэтому советы от белорусских студентов держать ноги в тепле пришлись очень кстати.

"Здесь это мой первый снег. Это очень хорошо для меня, потому что я его никогда не видел. Мы начали играть: делали маленькие шарики и бросали друг другу", - рассказал студент Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова из Бенина Даниэль Аданлин.

Валентина Богатырева, ректор Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова:

"Создаются условия хорошие в общежитии для проживания. Мы постоянно мониторим вопросы, связанные с температурным режимом в комнатах и, конечно, кухня, горячая еда, питание для ребят. Все так, чтобы им было не так холодно в наши холодные зимы".

Иностранцы выбирают белорусское образование

Зима приносит впечатления, которыми хочется поделиться, говорят иностранцы. Селфи на заснеженных улицах - привет из Беларуси в их родные страны.

Китай, Нигерия, Туркменистан… В Витебском государственном университет имени Петра Машерова обучаются студенты из более чем двадцати стран. Большое расстояние от родины и не всегда простая логистика закаляют иностранцев на пути к мечте - получить белорусский диплом и стать дома перспективным специалистом.

Студенты из Туркменистана встали на лыжню

Испытание погодой не страшны студентам факультета физической культуры. Выносливость - часть будущей профессии. После инструктажа и разминки - на лыжню! Для большинства студентов, которые приехали учится из Туркменистана, это новый опыт. Но он обязательно пригодится.

Студент Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова из Туркменистана Гуванч Байрона признается, что впервые стал на лыжи. "Это очень трудно для меня, но хорошо", сказал он.

Александр Синютич, замдекана факультета Витебского госуниверситета имени П. М. Машерова:

"Существует два лыжных сбора. На втором курсе целую неделю они на свежем воздухе катаются, учатся перемещению классическим ходом лыжным. На третьем курсе они снова на сборе целую неделю, уже коньковым ходам их учат".