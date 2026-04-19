Селиверстов: Из интеграционных проектов профинансирована только половина

Потенциал промышленной кооперации Беларуси и России еще далеко не исчерпан. Об этом заявил Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Российской Федерации Юрий Селиверстов.

В эфире подчеркнули, что белорусская стратегия работы на российском рынке - это кооперация, кооперационные проекты в различных сферах. Так, в основе промышленной кооперации такие сферы, как авиастроение, станкостроение, микроэлектроника. На вопрос, как идет продвижение по этим проектам, есть ли запрос на какие-то новые детали, посол ответил: "Конечно, есть. И мы, может быть, не всегда можем поставить то, что хотели бы. И в рамках этого ведем работу по техперевооружению. Интеграционные проекты именно и направлены на то, чтобы перевооружиться и делать еще больше деталей, комплектующих, новые станки, новые детали для самолетов. Да и вообще целый новый самолет разрабатывают коллеги совместно - это проект "Освей".

"То есть наметок перспективных много. Но не все, к сожалению, идет так быстро. Можно сказать, что из интеграционных проектов профинансирована, наверное, только половина, если брать общую сумму. По разным причинам. Понятно, что где-то и мы сами, и наши коллеги удешевляются, смотрят, пересматривают базовые изначальные цифры и пытаются где-то сэкономить. Это, конечно, хорошо. Но есть и то, где просто идет медленно. И (в таком случае. - Прим. ред.) вопрос требует ускорения и дополнительной работы", - подчеркнул Юрий Селиверстов.