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Выявлено 9 категорий преступлений киевского режима в отношении детей. Об этом в программе "Война и мир" заявила сенатор Российской Федерации, представитель ДНР Наталья Никонорова.

По ее словам, при освобождении территорий выявляется все больше фактов, свидетельствующих о том, что творят члены вооруженных формирований Украины. "Да и не только вооруженных формирований. На самом деле там и чиновники творят крайне преступные действия, которые очень сложно вообще воспринимать адекватному человеку, - отметила сенатор. - Все время какие-то флешбеки, что мы смотрим фильмы о Великой Отечественной войне, и сложно себе представить, что это актуальные кадры современной хроники".

Наталья Никонорова:

"Все время кажется, что это какие-то зверства фашистов времен Великой Отечественной войны. В Совете Федерации РФ было проведено несколько парламентских расследований по этим фактам. У нас работала парламентская комиссия по организации биолабораторий на территории Украины".