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Российский сенатор: Выявлено 9 категорий преступлений киевского режима в отношении детей
Выявлено 9 категорий преступлений киевского режима в отношении детей. Об этом в программе "Война и мир" заявила сенатор Российской Федерации, представитель ДНР Наталья Никонорова.
По ее словам, при освобождении территорий выявляется все больше фактов, свидетельствующих о том, что творят члены вооруженных формирований Украины. "Да и не только вооруженных формирований. На самом деле там и чиновники творят крайне преступные действия, которые очень сложно вообще воспринимать адекватному человеку, - отметила сенатор. - Все время какие-то флешбеки, что мы смотрим фильмы о Великой Отечественной войне, и сложно себе представить, что это актуальные кадры современной хроники".
Наталья Никонорова:
"Все время кажется, что это какие-то зверства фашистов времен Великой Отечественной войны. В Совете Федерации РФ было проведено несколько парламентских расследований по этим фактам. У нас работала парламентская комиссия по организации биолабораторий на территории Украины".
"Совсем недавно закончила свою работу парламентская комиссия по преступлениям киевского режима в отношении несовершеннолетних. Могу сказать, что мы 9 категорий преступлений выявили в отношении детей. Не конкретно составов, а 9 крупных категорий, в которые входят разные составы преступлений в отношении детей. Все эти факты - это военные преступления. И военные преступления не имеют срока давности. В любом случае все преступники понесут заслуженное наказание", - заверила сенатор.