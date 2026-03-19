Сергеенко в Витебской области наведет порядки по-хозяйски

Председатель Палаты представителей Игорь Сергеенко 19 марта с рабочей поездкой в Витебской области. Задача - проверить готовность сельхозорганизаций к весенне-полевым работам. Напомним, северный регион еще не приступил к севу ранних зерновых в виду природно-климатических условий.

Игорь Сергеенко - уполномоченный представитель главы государства в Витебской области, родом отсюда (из Шарковщины), так что порядки здесь будет наводить, что говорится, по-хозяйски. Мы уже посетили сельхозпредприятие "Княж", одно из ведущих в районе.

5 животноводческих ферм, из них 3 молочнотоварные, производят молоко, мясо крупного рогатого скота, выращивают зерновые культуры, рапс. Площадь сельхозугодий больше 7,5 тыс. гектаров. В хозяйстве энергонасыщенные тракторы, кормоуборочные, зерноуборочные комбайны - в общем техникой обеспечены.



Но погода сейчас такова, что ждут, когда к весенне-полевым работам присоединится Витебский регион (обещают приступить на следующей неделе). Игорь Сергеенко вместе с руководством области и района оценили материально-техническую базу предприятия. Земли у хозяйства тяжелые, поэтому техника нужна достаточно мощная.