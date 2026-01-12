Сергей Дик: Встреча "коалиции желающих" нужна для затягивания конфликта в Украине и перевооружения news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/83321465-3c52-4a9f-88f1-5144834bbcbd/conversions/47d996ae-e2b6-466c-9336-e5cfba3a7344-xl-___webp_1920.webp 1920w

Переговорный процесс по Украине, активизировавшийся в конце 2025 - начале 2026 года не принес реальных прорывов. Таким мнением поделился аналитик Сергей Дик. Встреча в Европе так называемой "коалиции желающих", завершившаяся подписанием документа лидерами Франции, Великобритании и Украины, рассматривается как пиар-акция, цель которой - не мир, а затягивание конфликта для перевооружения Европы. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Встреча и подписание документов тремя президентами - Макроном, Стармером и Зеленским - и пожатие вот этих рук, на мой взгляд, не очень много решило в продвижении к главной цели. Заключению каких-то мирных договоренностей", - заявил Сергей Дик. Он напомнил, что предварительные декабрьские договоренности были сорваны после масштабного налета беспилотников на резиденцию Владимира Путина, после чего Москва заявила об изменении условий.

Аналитик подчеркнул, что сама по себе "коалиция желающих" не обладает реальной силой для решения проблемы. "Желать это не значит мочь", - отметил он. По его мнению, истинная цель европейских лидеров противоположна миру.

"Эта встреча свидетельствует о том, что Европа хочет затянуть конфликт руками, жизнями украинцев. Она должна двигаться к своей цели. К 2030 году она готова вступить в военные действия с Российской Федерацией", - заявил Сергей Дик. Он пояснил, что текущее состояние военно-промышленного комплекса ведущих европейских стран не позволяет им начать прямое противостояние с Россией, поэтому им необходимо время на перевооружение.