Сергей Гусаченко: Чтобы переписывать историю войны, нужно быть циником и предателем совести
Народное возложение цветов к монументу Победы проходит в Минске.
На площади Победы собралось огромное количество представителей общественных организаций и партий, в том числе Либерально-демократической партии Беларуси, Коммунистической партии, Белорусского фонда мира, а также средств массовой информации.
Символ сегодняшнего возложения - две гвоздики. Эти цветы выбраны не случайно - они символизируют капли крови, пролитой героями-освободителями. К монументу приходят и обычные граждане с семьями, с портретами своих родных - участников войны.
Сергей Гусаченко, первый заместитель председателя Белтелерадиокомпании:
"Нужно быть абсолютным циником и предателем совести, чтобы переписывать историю и ключевые этапы войны. К сожалению, это происходит в Европе. Там в угоду политике на госуровне нацисты и предатели становятся героями, а проигравшие - победителями. Там старательно стирают любую память о тех, кто избавил планету от фашизма. Но, на мой взгляд, циркулярными запретами правду не скроешь. А для белорусов этот праздник всегда будет важным, светлым и святым. В Беларуси никогда не устанут говорить спасибо ветеранам и всем, кто добыл Великую Победу, без которой сегодня мир был бы абсолютно иным".
Также в этот день отдают и дань памяти погибшим в концлагерях на территории Минска. В годы войны на Золотой Горке находился один из крупнейших в белорусской столице концлагерей для военнопленных.
Сохранение памяти о героическом прошлом народа - основа, на которой строится сильная и процветающая Беларусь.