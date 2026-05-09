Сергей Гусаченко: Чтобы переписывать историю войны, нужно быть циником и предателем совести

"Нужно быть абсолютным циником и предателем совести, чтобы переписывать историю и ключевые этапы войны. К сожалению, это происходит в Европе. Там в угоду политике на госуровне нацисты и предатели становятся героями, а проигравшие - победителями. Там старательно стирают любую память о тех, кто избавил планету от фашизма. Но, на мой взгляд, циркулярными запретами правду не скроешь. А для белорусов этот праздник всегда будет важным, светлым и святым. В Беларуси никогда не устанут говорить спасибо ветеранам и всем, кто добыл Великую Победу, без которой сегодня мир был бы абсолютно иным".