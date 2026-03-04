Сергей Казачок разъяснил, почему "жировки" в марте не напугают белорусов

жировка news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6932e4b0-e706-45ec-85f2-440bb865fd69/conversions/d31bdeec-fba8-4784-b802-75207468707a-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6932e4b0-e706-45ec-85f2-440bb865fd69/conversions/d31bdeec-fba8-4784-b802-75207468707a-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6932e4b0-e706-45ec-85f2-440bb865fd69/conversions/d31bdeec-fba8-4784-b802-75207468707a-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6932e4b0-e706-45ec-85f2-440bb865fd69/conversions/d31bdeec-fba8-4784-b802-75207468707a-xl-___webp_1920.webp 1920w

Прочувствуют ли белорусы резкое увеличение сумм в своих "жировках" в марте 2026 года в связи с переносом срока повышения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ток-шоу "Экономическая среда" рассказали первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Бекета и заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Казачок.

Он подчеркнул, что рост тарифов может быть в размере не более полубазовой величины. Она поднимается два раза в год - с 1 января и с 1 июня.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cafe5e4-bdbd-453f-934e-cf67e9e3dc25/conversions/e257f71e-b51b-48c1-9832-09f004e52dda-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cafe5e4-bdbd-453f-934e-cf67e9e3dc25/conversions/e257f71e-b51b-48c1-9832-09f004e52dda-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cafe5e4-bdbd-453f-934e-cf67e9e3dc25/conversions/e257f71e-b51b-48c1-9832-09f004e52dda-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/6cafe5e4-bdbd-453f-934e-cf67e9e3dc25/conversions/e257f71e-b51b-48c1-9832-09f004e52dda-xl-___webp_1920.webp 1920w

"У нас возрастают тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения, технического обслуживания жилищного фонда, а также обращение с твердыми коммунальными отходами. Рост тарифа на теплоснабжение будет осуществлен с 1 июня 2026 года", - заметил гость ток-шоу.

Сергей Казачок добавил, что как таковые тарифы не поднимались.

news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65cdf92-7021-43ab-bfde-0cf095a2eaac/conversions/92e99672-5fba-42f3-9d9f-d5213ec3b7aa-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65cdf92-7021-43ab-bfde-0cf095a2eaac/conversions/92e99672-5fba-42f3-9d9f-d5213ec3b7aa-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65cdf92-7021-43ab-bfde-0cf095a2eaac/conversions/92e99672-5fba-42f3-9d9f-d5213ec3b7aa-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/c65cdf92-7021-43ab-bfde-0cf095a2eaac/conversions/92e99672-5fba-42f3-9d9f-d5213ec3b7aa-xl-___webp_1920.webp 1920w