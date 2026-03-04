3.74 BYN
Сергей Казачок разъяснил, почему "жировки" в марте не напугают белорусов
Прочувствуют ли белорусы резкое увеличение сумм в своих "жировках" в марте 2026 года в связи с переносом срока повышения тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства, в ток-шоу "Экономическая среда" рассказали первый заместитель министра жилищно-коммунального хозяйства Беларуси Андрей Бекета и заместитель председателя Постоянной комиссии по жилищной политике, торговле и строительству Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Сергей Казачок.
Он подчеркнул, что рост тарифов может быть в размере не более полубазовой величины. Она поднимается два раза в год - с 1 января и с 1 июня.
"У нас возрастают тарифы на услуги водоснабжения, водоотведения, технического обслуживания жилищного фонда, а также обращение с твердыми коммунальными отходами. Рост тарифа на теплоснабжение будет осуществлен с 1 июня 2026 года", - заметил гость ток-шоу.
Сергей Казачок добавил, что как таковые тарифы не поднимались.
"Люди же заплатят за большее количество потребленных гигакалорий на отопление жилого дома, то есть за то количество тепла, которое они больше потребили, и заплатят. А какого-то повышения именно из-за увеличения тарифов не ощутят. Это не перенесется на март, апрель, а останется в тех периодах, в которых было. Начисления и оплата произошли. Вопрос закрыли", - пояснил Сергей Казачок.