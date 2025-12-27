Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Сергей Хмарук принял участие в благотворительной акции "От всей души"

Важно окружить заботой не только детей, лишенных родительской любви, но и пожилых людей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. На это обратил внимание заместитель генерального прокурора Сергей Хмарук, посещая социальный пансионат "Комфортная жизнь" в Минском районе.

Там получают необходимую помощь порядка 60 человек - это пожилые люди и инвалиды. От надзорного ведомства пансионату передали ценные подарки для комфортной жизни постояльцев.

Юлия Дударенок

Юлия Дударенок, директор Минского социального пансионата "Комфортная жизнь":

"Благодаря такому мероприятию наши пожилые граждане чувствуют себя нужными, ощущают внимание и заботу. В этом году наша материально-техническая база была укреплена. Благодаря данным поздравлениям, участию высших должностных лиц, оказание социальных услуг будет осуществляться на более высоком уровне".

Сергей Хмарук в Минском социальном пансионате "Комфортная жизнь"

Сергей Хмарук, заместитель генерального прокурора Беларуси:

"Акция "От всей души" - это одна из замечательных инициатив главы нашего государства. Она очень хорошо увязывается с другой акцией, в ходе которой мы ездим к детям, лишенным родительской заботы. Нам бы очень хотелось, чтобы все больше молодых людей присоединялись к нашей акции и оказывали помощь. Я убежден, что социальная защита, оказание помощи людям, которые нуждаются в ней, и в дальнейшем останется краеугольным камнем социальной политики нашего государства".

В стране обеспечена работа социальных пансионатов, в которых проживают порядка 20 тыс. человек. Для круглосуточного ухода за ними в 2025 году из бюджета было направлено свыше 500 млн рублей.

