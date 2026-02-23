3.73 BYN
Сергей Лободинский: Брестская крепость является мостом между поколениями
В Бресте торжества по традиции начались в легендарной цитадели - там, где в далеком 1941-м были сделаны первые шаги к победе над немецко-фашистскими захватчиками и к суверенной Беларуси. В память о тех, кто ковал Великую Победу, - минута молчания и цветы к Вечному огню.
Сергей Лободинский, председатель Брестского горисполкома:
"Именно в стенах Брестской крепости мы понимаем, насколько важно и нужно быть патриотом своей страны, именно крепость является мостиком между поколениями. И самое главное, что сегодня все усилия, которые прилагали наши отцы и дети, и наше желание сделать нашу страну более процветающей заставляют нас быть верными своей стране, своим желаниям и жить в мире, согласии и любви".
Александр Самаревич, военный комиссар Брестской области:
"Это поистине всенародный праздник, потому что защитники - не только те, кто защищает наше мирное небо, сидят сейчас на границе с оружием в руках, защищает нашу территориальную целостность, чистое небо, но это и те граждане, которые на заводе работают, которые в полях работают. Они защищают экономическую безопасность нашего государства, учителя, которые преподают в школах, защищают нашу историческую память".
Завершилась церемония торжественным маршем. По площади Церемониалов прошли военнослужащие частей Брестского гарнизона, представители силовых структур. В парадных расчетах те, кто сегодня обеспечивает мир и порядок в стране.