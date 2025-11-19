Сергей Рахманов: Главную угрозу от искусственного интеллекта представляют люди, а не сама технология news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/881e69d6-91ef-4cf8-bead-07c59a786f18/conversions/ce6d12a8-2ff6-4e42-998c-78963b0f14fc-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/881e69d6-91ef-4cf8-bead-07c59a786f18/conversions/ce6d12a8-2ff6-4e42-998c-78963b0f14fc-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/881e69d6-91ef-4cf8-bead-07c59a786f18/conversions/ce6d12a8-2ff6-4e42-998c-78963b0f14fc-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/881e69d6-91ef-4cf8-bead-07c59a786f18/conversions/ce6d12a8-2ff6-4e42-998c-78963b0f14fc-xl-___webp_1920.webp 1920w

Искусственный интеллект стал одним из главных вызовов современности, способным радикально изменить человечество. По мнению члена совета старейшин при Совете Республики Национального собрания Беларуси Сергея Рахманова, основная опасность заключается не в самой технологии, а в том, в чьих руках она окажется. Подробности смотрите в "Актуальном интервью".

"Любая технология современная, она имеет две стороны - положительную и отрицательную. Собственно, как и сам человек. Потому что наибольшую угрозу для человека представляет сам человек. Не окружающая среда, а он сам. То же самое относится к любой технологии", - подчеркнул Сергей Рахманов.

Отвечая на вопрос, почему именно об ИИ говорят так много, специалист пояснил: "Искусственный интеллект относится к разряду технологий, которые могут радикально изменить человечество. Другие технологии тоже обладают таким свойством, но искусственный интеллект особенно". Ключевое отличие ИИ от других технологий, по словам эксперта, в его воздействии на сознание.

Сергей Рахманов отметил, что угрозу представляет не сам ИИ, а те, кто его использует. "Поэтому искусственный интеллект можно направить как на пользу человечества, так и на негативные моменты, вплоть до уничтожения человечества. Поэтому надо управлять этой технологией", - резюмировал эксперт.

На вопрос о формировании этики управления технологиями Сергей Рахманов ответил: "Этика определяется системой гуманистического воспитания. Потому что если заниматься только профессиональным образованием, то это не дает результата. Профессионалы могут быть антигуманистами. То есть они могут вообще не понимать, ради чего они делают это".

Эксперт выделил важность сбалансированного подхода: "Задача заключается в том, чтобы гармонизировать систему образования и воспитания, и чтобы был баланс между профессиональными знаниями, техническими, технологическими и гуманистическими". При этом Сергей Рахманов предостерег от другой крайности: "Можно быть гуманистом, но не быть профессионалом. В этом смысле тоже ничего хорошего не будет. Можно в пещере сидеть и заниматься своими гуманистическими измышлениями".

Важно во всем иметь баланс. В этом процессе есть особая роль Беларуси. "В этом смысле наша страна не является самой технологически развитой, но она превосходит большинство стран по уровню гуманистического развития, - подчеркнул специалист. - Поэтому Беларусь, несмотря на мировые проблемы, которые существуют, привлекает очень большое внимание людей, которые занимают гуманистические позиции".