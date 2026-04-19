Сервис и финансовые услуги - Селиверстов о задачах мультибрендовых центров белорусской техники в РФ

Во многих российских регионах уже работают белорусские мультибрендовые центры. "Недавно правительство рассматривало стратегию создания мультибрендовых центров. Есть несколько задач, которые позволяет решить создание мультибрендового центра. Первая - повысить уровень сервиса. Техника становится все более современной, появляется много дополнительного технологического оборудования, компьютерного оборудования, иного. Оно, конечно, помогает людям, которые эксплуатируют технику, но это надо все и обслуживать", - сделал акцент посол.

Вторая задача связана с тем, что сложно собрать ресурсы для каждой компании-производителя, чтобы открыть их сервисные центры по цепочке. "Тут МАЗ, МТЗ, "Бобруйскагромаш", "АМКОДОР", "Гомсельмаш". Понятно, что это достаточно дорого. И все это в итоге ляжет в цену нашей продукции. И создание таких точек, где могут обслуживать и погрузчик, и трактор, и технику "Бобруйскагромаша", и комбайн, очевидно, просто жизненно необходимо", - подчеркнул Юрий Селиверстов.

"Вместе с сервисом это и финансовые услуги. Тут нам надо тоже поработать. Если мы в своей стране через механизм поддержки народных товаров достаточно хорошо идем, то здесь (в России. - Прим. ред.) зачастую мы все-таки больше надеялись на российские финансовые инструменты, на российских партнеров, где-то зависели в какой-то части от них. Надо более активно работать, чтобы мы могли сами же и продвигать свой товар. Понятно, невозможно объемы ресурсов, которые на российском рынке предлагаются, заместить из Беларуси. Это очевидно. Но когда в том или ином регионе есть дефицит средств, где-то программа субсидирования еще не начата, к ней готовятся, здесь мы должны предлагать свои финансовые инструменты. И в рамках мультибрендового центра это проще делать", - заключил дипломат.