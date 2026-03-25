"Сеять разумное, доброе, вечное" - история Галины Радоман, посвятившей жизнь педагогике

Радоман Галина Васильевна, директор Сновской школы, получила почетное звание "Заслуженный работник образования Республики Беларусь". За плечами 48 лет работы в одной школе, путь от воспитателя группы продленного дня до руководителя, и верность призванию, которое началось с детской игры. О том, как учитель начальных классов определил судьбу, почему спорт и традиции стали визитной карточкой школы и что значит быть педагогом, она рассказала в "Актуальном интервью".

Галина Радоман выпускница Сновской школы 1972 года. После окончания Минского пединститута она вернулась в родные стены и осталась здесь навсегда. "Я 48 лет отработала именно в Сновской школе. Работала и воспитателем группы продленного дня, и учителем белорусского и русского языка, заместителем директора по воспитательной работе. И вот уже 18 лет руковожу школой", - рассказала она.

В ее копилке наград - медаль "За трудовые заслуги" (2015 год) и теперь почетное звание, которое она получила из рук Президента.

Выбор профессии не был случайным. "У меня был учитель начальных классов. Как-то у всех в основном женщины, но у меня был мужчина. И мне он очень нравился. Как человек, как учитель, и я поставила цель, что буду учителем", - поделилась воспоминаниями Галина Радоман.

Детские игры в школу, где ей всегда доставалась роль учителя, стали пророческими. "Когда закончила Сновскую среднюю школу, я не колебалась в выборе профессии. Решила, что буду учить детей. Сеять разумное, доброе, вечное", - сформулировала свое кредо Галина Васильевна.

Придя на пост директора, она не стала ломать уклад, а продолжила и укрепила традиции, заложенные предшественниками. "Я старалась не новое вводить, а продолжать те традиции, которые были заложены годами. Если нас, нашу школу, наш коллектив награждают на республиканском уровне, значит, мы чего-то стоим", - уверена она.

Сегодня в школе обучаются 464 ученика в 25 классах. И главная гордость - выпускники.

Особое место в жизни школы занимает спорт. Здесь создана уникальная база: мини-футбольное поле, прекрасный стадион и собственный бассейн, где все ученики с 1 по 11 класс проходят обучение плаванию. "Учащиеся нашей школы полностью выполняют программу по плаванию. У нас прекрасный бассейн, и учащиеся с 1 по 11 класс проходят полное обучение", - с гордостью отметила директор.

Выпускники школы регулярно защищают честь района и области на соревнованиях. А ориентир для подражания - олимпийский чемпион по метанию молота Ромуальд Клим. "Может, и наши детки берут с него пример. Все свободное от учебы время они проводят на спортивных площадках", - рассказала Галина Радоман.

На вопрос о планах на будущее ответ директора Сновской школы звучит просто и емко. "Думаю, сколько будет биться сердце, я буду, сколько смогу, работать в этой школе", - призналась заслуженный работник образования.