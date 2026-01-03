Шафир о действиях США в Венесуэле и политике длинной дубинки

По его словам, действия Трампа и одного из главных акторов - госсекретаря США Рубио - это и есть реализация национального плана, так называемой доктрины Монро-Трампа (которая теперь называется двойными именами и которая была опубликована буквально за очень короткий период до Нового года). "Была такая политика у президента Теодора Рузвельта (да и доктрина Монро) - это политика длинной дубинки. Т.е. все в зоне западного полушария, до чего дотягивается дубинка США, это сфера их интересов. Это не только возрождение политики длинной дубинки Рузвельта, это еще и акт нарастающего противостояния Соединенных Штатов с Китаем", - считает эксперт.