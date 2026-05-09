Шествия поколений, возложение цветов, концерты и выставки - регионы отметили День Победы

Во всех регионах страны 9 Мая была особая, торжественная атмосфера. На нарядных улицах звучат победные марши, а мемориалы утопают в цветах. Так белорусы благодарят защитников за Победу и мирное небо.

Проект "Адреса Победы" в Витебске

Эпицентром торжеств в Витебске стала площадь Победы. Здесь встречали участников масштабного шествия. В 10-тысячной колонне представители всех поколений. В руках наследников Победы портреты тех, кто боролся за мир.

Красные хризантемы легли и к обновленному памятнику в агрогородке Вороны Витебского района. Он стал шестым по счету "адресом Победы". Проект по восстановлению мемориалов инициировало культурно-просветительское учреждение "Путями культуры".

Виталий Буздуган, основатель культурно-просветительского учреждения "Путями культуры":

"Мир меняется, угроз становится все больше. В эти минуты нам нужно проявлять особую собранность, проявлять чувство братства. Объединиться мы можем прежде всего вокруг таких понятий, как Великая Победа в Великой Отечественной войне".

Ильяс Аутов, заслуженный деятель Казахстана, член попечительского совета культурно-просветительского учреждения "Путями культуры":

"Нужно чтить память наших героических предков. И, конечно, наглядными примерами, такими как сегодняшняя акция - восстановлен памятник советскому солдату. Мы стараемся это делать, вносить свой посильный вклад".

Торжества в легендарной цитадели

Брестская крепость - знаковое место для каждого белоруса. Она приняла на себе первый вражеский удар. Героически держала оборону. Чтобы сказать защитникам спасибо, на мемориальном комплексе сегодня собрались 35 тысяч человек.

Петр Светкин, ветеран Великой Отечественной войны

Петр Светкин, ветеран Великой Отечественной войны:

"Каждый День Победы я бываю в крепости. Для меня это радость. Победа - самая большая награда для всего народа, который завоевал мир".

Цветы в честь освободителей на Кургане Славы

Особое настроение сегодня ощущается в местах боевой славы по всей Минской области. Весь день многолюдно на Кургане Славы. Здесь летом 1944-го Советская армия окружила и разгромила группировку немецких войск. Момент стал одним из решающих в наступательной операции "Багратион".

Филипп Карлов, ветеран Великой Отечественной войны

Филипп Карлов, ветеран Великой Отечественной войны:

"Благодаря нашим отцам, дедам, прадедам мы живем под мирным небом в счастливой Республике Беларусь".

Поклониться подвигу фронтовиков и тружеников тыла, разделить радость Великой Победы сегодня вышли тысячи горожан и гостей Гомеля. Кульминация народного шествия - у Вечного огня. В память о героях - цветы, минута молчания, раскаты мирных оружейных залпов.

торжества в регионах

Тысячи жителей Гродно поддержали республиканскую акцию "Беларусь помнит". К шествию поколений присоединились трудовые коллективы, семьи с детьми. У Вечного огня в парке Жилибера почтили память героев, погибших в боях за Родину.

Маршем военного гарнизона победный май встретил Могилев

Чеканить шаг старались даже самые маленькие патриоты.

Колонна растянусь на несколько километров. Народное шествие финишировало на площади Славы. В память о подвиге жителей региона - цветы и минута молчания.