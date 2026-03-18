Школа звезд AURA запустила Республиканскую благотворительную акцию "Верить в себя"
Школа звезд AURA запустила Республиканскую акцию "Верить в себя", в рамках которой воспитанники школы будут давать благотворительные концерты для детей и пожилых людей.
Идея началась с конкурса. Белорусские артисты Юлия Быкова и Евгений Олейник решили написать песню и поддержать талантливых детей.
На прослушивания пришли более сотни ребят, в том числе с особенностями развития. Выбрать одного было сложно, поэтому родилась коллективная песня "Верить в себя", которая стала символом акции.
Юлия Быкова, заслуженная артистка Беларуси, организатор благотворительной акции:
"Такие концерты у нас уже практикуются давно. У нас и благотворительные новогодние концерты ежегодно проходили, и летние концерты ко Дню защиты детей и много-много других таких точечных, хаотичных. Мы решили это все оформить. А идея пришла в прошлом году, когда мы с Женей получили лучших авторов на "Песне года". Тогда мы подумали: "Боже, это так почетно, надо сделать что-то классное для страны, для того, чтобы оправдать это звание". Мы решили собрать талантливых детей, позвать на кастинг, а затем пригласить к себе и написать песню".
Сегодня в школе учатся около сотни детей. В планах у юных звезд объехать всю страну. В рамках акции артисты школы проведут около 50 благотворительных концертов по всей стране.