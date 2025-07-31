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Школьники из Беларуси стали призерами XXI Международной географической олимпиады (iGeo-2025), которая завершилась 31 июля в таиландском Бангкоке. Об этом сообщила БЕЛТА, ссылаясь на пресс-службу БГУ.

Золото завоевал выпускник гимназии № 2 Бреста Николай Мисиюк, который стал абсолютным победителем состязания и в настоящее время считается лучшим юным географом в мире. Эта золотая медаль стала четвертой в истории участия Беларуси в iGeo и первой абсолютной. Серебряной награды удостоен выпускник минской средней школы № 118 имени К.К. Рокоссовского Алексей Климко. Также в олимпиаде приняли участие представители гимназии № 1 им. Защитников Брестской крепости Бреста Елизавета Цовко и Могилевского государственного областного лицея № 1 Александр Шелковский.

Руководителями команды выступили первый проректор БГУ Дмитрий Курлович и декан факультета географии и геоинформатики Елена Кольмакова.

Всего в iGeo-2025 приняли участие 180 школьников из 47 стран. Ребятам предлагалось решить мультимедийный тест, выполнить теоретические задания и продемонстрировать практические навыки решения географических кейсов. Задания теоретического тура были связаны с основными проблемами человечества и природными явлениями. Тематика охватывала оползни, защиту морских берегов, водный стресс, глобальное потребление энергии, нелегальную миграцию через Дарьенский пробел, эффект городского острова тепла. Практический тур состоял из двух этапов: полевого и камерального. В полевых условиях участникам предстояло собрать данные по землепользованию части острова Ко Крет в Бангкоке, оценить его туристический потенциал, выявить локальные особенности, изучить местную растительность и закономерности ее размещения. Камеральная обработка собранных материалов предполагала выработку школьниками предложений по решению выявленных проблем и презентацию данных в виде графиков, карт, схем. В свою очередь мультимедийный тест состоял из 40 вопросов по различным аспектам географии - от вулканизма до культурного развития.