Школьники Минской области приняли участие в чемпионате по финансовой грамотности

От источников доходов до профицита личного бюджета. Чемпионат по финансовой грамотности и предпринимательству впервые собрал школьников Минской области. Для участников подготовили 6 этапов. Команды из каждого района проверили экономическую эрудицию, прошли финансовые тест и кроссворд, разобрались с экономической шифровкой.

Финансовой грамотности учеников Минской области уделяется большое внимание. В школах и колледжах создают бизнес-компании, которые специализируются на выращивании растений, пошиву одежды, созданию посуды из дерева и керамики.

