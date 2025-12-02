Школьники Минской области приняли участие в чемпионате по финансовой грамотности

От источников доходов до профицита личного бюджета. Чемпионат по финансовой грамотности и предпринимательству впервые собрал школьников Минской области. Для участников подготовили 6 этапов. Команды из каждого района проверили экономическую эрудицию, прошли финансовые тест и кроссворд, разобрались с экономической шифровкой.