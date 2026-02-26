Шпаковский: Будущее Союзного государства в руках будущих поколений

"Надо сказать, что подходим к Высшему государственному совету с позитивными результатами. Очевидно, что есть еще значительные скрытые резервы роста, есть определенные бюрократические недостатки, барьеры, которые надо ликвидировать, противоречия, которые надо урегулировать. Но мы придерживаемся такой точки зрения: это нужно делать в тиши кабинетов на уровне соответствующих профильных экспертов не политизировать и не создавать излишнюю шумиху вокруг хозяйственных вопросов, - рассказал Александр Шпаковский - депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси. - И не будем забывать про политическую надстройку. Единая информационная, гуманитарная политика. Эти вопросы еще нуждаются в определенной проработке. Они по-прежнему остаются в фокусе внимания руководства наших стран. Это очень важно, поскольку будущее Союзного государства в руках будущих поколений. И здесь технологии, экономика, торговля, безусловно, должны дополняться и общими гуманитарными нарративами, единой мировоззренческой платформой, когда люди будут убеждены в том, что характер взаимоотношений между белорусами и россиянами подлинно братский. Никому не удастся вбить клин в братский союз наших народов и каким-то образом ослабить белорусско-российское сотрудничество".