Шпаковский о сотрудничестве с Алжиром: Беларусь интенсифицирует взаимодействие с этой страной
Совместное развитие на честных и взаимовыгодных условиях - ключевое направление для совершенствования экономики как Беларуси, так и Алжира.
Своим мнением о партнерстве Беларуси с Африканским континентом поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.
Он отметил, что Беларусь по-прежнему ставит перед собой задачу диверсификации экспортных поставок, и в этой связи существует определенный интерес со стороны различных государств. В Африке, например, - Алжир. "Беларусь интенсифицирует взаимодействие с этой страной. Был визит алжирских парламентариев, затем - визит туда министра иностранных дел Беларуси", - добавил он. А приблизительно месяц назад Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном сотрудничеству со странами Африки, сказал, что нужно провести переговоры на высшем уровне.
Депутат обратил внимание на динамику - от момента оглашения намерения до практической реализации прошло меньше месяца, поэтому для Беларуси важен факт политических контактов, но ключевой задачей остается экономика. "Мы предлагаем партнерам взаимовыгодные проекты и комплексный подход, который касается не только поставок белорусской техники, но и создания станций технического обслуживания, выхода на крупноузловую сборку. Это привлекает. Беларусь знают в разных регионах мира (и в Африке, и в Юго-Восточной Азии, и в Латинской Америке) как честных в делах, ответственных в части, касающейся соблюдения договоренностей партнеров, которые предлагают проекты взаимовыгодного сотрудничества", - заметил Александр Шпаковский.