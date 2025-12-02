Шпаковский о сотрудничестве с Алжиром: Беларусь интенсифицирует взаимодействие с этой страной

Совместное развитие на честных и взаимовыгодных условиях - ключевое направление для совершенствования экономики как Беларуси, так и Алжира.

Своим мнением о партнерстве Беларуси с Африканским континентом поделился депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси Александр Шпаковский.

Он отметил, что Беларусь по-прежнему ставит перед собой задачу диверсификации экспортных поставок, и в этой связи существует определенный интерес со стороны различных государств. В Африке, например, - Алжир. "Беларусь интенсифицирует взаимодействие с этой страной. Был визит алжирских парламентариев, затем - визит туда министра иностранных дел Беларуси", - добавил он. А приблизительно месяц назад Президент Беларуси Александр Лукашенко на совещании, посвященном сотрудничеству со странами Африки, сказал, что нужно провести переговоры на высшем уровне.